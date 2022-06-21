Исследователи обнаружили, что похудение человека происходит не от упражнений, а благодаря определенной молекуле.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Ученые, изучившие этот процесс на молекулярном уровне, сделали очень важное открытие. Эксперт Ханно обнаружил модифицированную аминокислоту, которая повышала эмоциональный уровень после напряженных упражнений. Аминокислота, обнаруженная в шейке матки человека благодаря известности и потере веса.

«Мы все знаем, что упражнения полезны, особенно для контроля веса и уровня глюкозы. Но чтобы понять этот процесс, нам нужно выяснить, можем ли мы проанализировать упражнения на основе исследований, Капо», — сказал Джонатан Лунго из Стэнфордского университета.

Лонгс и его команда использовали Ханно как основу и метод исследования метаболомики. Используя масс-спектрометрию, gli scienziati hanno может отслеживать концентрации различных молекул, не связанных с tessuto и sangue. Постепенно исследователи стали смотреть, как они компенсируют определенные типы молекул или другие увеличения или уменьшения.

Первый эксперимент — статус топа eseguito sui. Грызунов намеренно переселили на некоторое время, и исследователи обнаружили сильное увеличение количества некоторых молекул после теста. Затем термин sangue dei cavalli da corsa e di nuovo обозначает регистрацию и aumento della stessa molecola.

Исследователи проанализировали работу своих коллег из Стэнфордского университета. Генетики фактически измерили количество различных молекул в организме человека. Эта работа является результатом еще одного загадочного взрыва молекулы. В этом режиме исследователи не только сообщают о степени проверки и предыдущих результатах, но и описывают химическую формулу. Найденная молекула представляет собой гибрид двух встречающихся в природе химических соединений: решетки (не как молочная кислота) и фенилаланина.

Решетчатая или молочная кислота отвечает за образование синяков в мышцах после длительного сна. Фенилаланин – аминокислота, составляющая белковую основу человеческого организма. Ведь оба вещества составляют молекулу, которую ученые назвали lac-phe.

С научной точки зрения начальная точка молекулы в группе этих используется для снижения содержания кислоты на 30%. Молекула также снижала массу тела, жировые отложения и повышала толерантность к глюкозе, что было вторичным признаком диабетической ремиссии.

«Все данные, которые мы получили, показали, что Lac-Phe действует на шейку матки, где он подавлял аппетит», — сказал автор исследования.

Ученые Sottolines, изучавшие управление, являются внутренними. Однако в будущем молекула диафрагмы, возможно, должна стать своеобразной «таблеткой для похудения», подавляющей аппетит без побочных эффектов. Для этого ученым пришлось скопировать суверенные и известные сигналы, такие как Lac-Phe, и эти цервикальные рецепторы способствовали этому эффекту.

Финора — это убеждение, что упражнения помогают похудеть, отрегулировать аппетит и улучшить обмен веществ, особенно для людей с трудностями и ожирением.

Напомним, эксперты сказали, сколько человеку нужно находиться на солнце: выводы научного сообщества.