Оказывается, кофе влияет не только на то, что вы покупаете, но и на то, сколько денег вы тратите. Исследователи изучили розничные компании, индустрию, в которой к входам добавляется все больше и больше кофейных заведений.

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Об этой информации сообщила «МЕТА», передает «УРА-Информ».

В своем исследовании они обнаружили, что те, кто выпивал чашку кофе без кофеина перед его покупкой, тратили на 50% больше денег и почти на 30% больше товаров, чем те, кто пил кофе или воду без кофеина.

Ведущий автор исследования Дипаян Бисвас из Университета Южной Флориды называет причину:

Важно понимать, что кофе, как мощный стимулятор, высвобождающий дофамин в мозгу, возбуждает разум и тело. В результате человек становится невероятно энергичным, импульсивным и менее способным к контролю, что приводит к множеству ненужных покупок и кучам потраченных впустую денег.

Эксперименты проводились следующим образом: специалисты устанавливали кофемашины на входах в розничные и домашние магазины во Франции и универмаги в Испании. Более 300 клиентов получили бесплатную чашку кофе. Половина выпитого кофе с содержанием ок. 100 мг кофе, а другая половина не пьет ни кофе, ни воду.

После совершения покупки участники делились своими чеками с экспертами. Команда обнаружила, что люди, которые пили кофе с кофе, покупали намного больше вещей и использовали больше, чем те, кто пил кофе или воду без кофе.

Затем исследователи провели новый эксперимент: 200 студентов бизнес-школы были разделены на тех, кто пил кофе с кофе, и тех, кто пил кофе без кофе. Им было предложено выбрать пункты из заранее подготовленного списка из 66 вариантов. В результате кофеварки покупали более импульсивно.

Также интересный факт: кофе влияет и на то, как человек покупает продукт. Люди, которые пили кофе, покупали разные ненужные вещи, например, ароматические свечи и духи. Однако разница между двумя группами была минимальной с точки зрения основных предметов, таких как кухонная утварь или корзины для хранения.

Хотя умеренное потребление кофеина приносит пользу для здоровья, я рекомендую исключить его перед покупкой, чтобы не совершать много ненужных покупок и сэкономить деньги.

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