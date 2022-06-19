Здоровье

Ученые выяснили, откуда в Европу пришла чума в XIV веке: новое исследование

Эпидемия чумы является одной из крупнейших эпидемиологических катастроф в истории человечества, жертвами различных заболеваний стали примерно 60% европейцев. До сих пор велись споры, откуда пришла инфекция.

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Об этой информации сообщил «УНИАН», передает «УРА-Информ».

Европейские ученые считают, что они были окончательно обнаружены, когда эпидемия буйволов начала распространяться в середине 14 века, убивая десятки тысяч людей в Европе, Азии и Африке.

Исследователи из Университета Шотландии в Стерлинге и Немецкого университета в Тюбингене, а также Института физики им. Макса Планка идентифицировали зубы из захоронений у озера Иссык-Куль и первой чумы в современном Кыргызстане в 1930-х годах, сообщает BBC.

Эпидемия является одной из крупнейших эпидемиологических катастроф в истории человечества, при этом различные источники охватывают до 60% территории континентальной Европы. Но даже несмотря на то, что в разное время они провели множество исследований, ученые так и не смогли точно определить, где находился его эпицентр.

Иссык-Кульская область привлекает внимание ученых, заметивших, что в 1338-39 годах лес был самым смертоносным в этом регионе.

По словам доктора, исследовательская группа Тюбингенского университета Мари Спиру провела анализ ДНК семи человек. Исследователи объясняют, что зуб воспаляется, потому что человеческая кость содержит много кровеносных сосудов, и шансы диагностировать наличие бактерий в крови выше.

 «Наше исследование отвечает на некоторые из самых захватывающих и захватывающих вопросов в истории и дает представление о том, когда и где появляется самая известная бактерия-убийца», — сказал Филипп Славин, историк из Университета Стерлинга.

Исследователи сожалели, что их исследование было ограничено небольшим количеством исходного материала. Более широкое рассмотрение других памятников дает более четкое представление о том, что происходило в этой части Средней Азии в середине XIV века.

Напомним, ученые показали древнейшего прародителя человека: им оказалось неожиданное существо.

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