Определенная часть человека никогда не стареет: ученые сказали, что сохраняет молодость всегда

Новое исследование предполагает, что печень остается молодой вне зависимости от фактического возраста ее владельца.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Ученые из Технического университета Дрездена в Германии установили, что возраст печени человека не зависит от возраста самого человека. По данным ScienceAlert, нашей печени в среднем меньше трех лет.

Немецкие ученые смогли проанализировать возраст клеток печени и обнаружили, что вне зависимости от возраста человека они всегда остаются молодыми. Они пришли к выводу, что процесс восстановления клеток в нашей печени не зависит от процесса старения.

Регенерация клеток печени – важный процесс для правильного функционирования органов, выводящих вредные вещества из организма человека. Поскольку печень перерабатывает токсины и выводит их из организма, ее клетки повреждаются, но в процессе восстановления клеток печень возвращается в нормальное состояние.

«Неважно, сколько вам лет — 20 или 84. Ваша печень всегда остается молодой. В среднем ей всегда чуть меньше 3 лет», — говорит Олаф Бергманн из Технического университета Дрездена.

В результате исследования образцов ткани печени ученые установили, что такой средний возраст печени можно поддерживать за счет постоянной замены и обновления клеток. Этот уникальный процесс происходит на заднем плане организма, который постепенно теряет способность к регенерации клеток в других тканях организма по мере старения.В результате исследования образцов тканей печени, ученые выяснили, что такой средний возраст печени удается поддерживать из-за постоянной замены и обновления клеток. Этот уникальный процесс происходит на фоне того, что организм во время старения постепенно теряет возможность обновлять клетки в других тканях тела.

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