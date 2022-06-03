Здоровье

Определенная часть человека никогда не стареет: ученые сказали, что сохраняет молодость всегда

Новое исследование предполагает, что печень остается молодой вне зависимости от фактического возраста ее владельца.

Время чтения: 1 Мин. , 10 Секунд

Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

Ученые из Технического университета Дрездена в Германии установили, что возраст печени человека не зависит от возраста самого человека. По данным ScienceAlert, нашей печени в среднем меньше трех лет.

Немецкие ученые смогли проанализировать возраст клеток печени и обнаружили, что вне зависимости от возраста человека они всегда остаются молодыми. Они пришли к выводу, что процесс восстановления клеток в нашей печени не зависит от процесса старения.

Регенерация клеток печени – важный процесс для правильного функционирования органов, выводящих вредные вещества из организма человека. Поскольку печень перерабатывает токсины и выводит их из организма, ее клетки повреждаются, но в процессе восстановления клеток печень возвращается в нормальное состояние.

«Неважно, сколько вам лет — 20 или 84. Ваша печень всегда остается молодой. В среднем ей всегда чуть меньше 3 лет», — говорит Олаф Бергманн из Технического университета Дрездена.

В результате исследования образцов ткани печени ученые установили, что такой средний возраст печени можно поддерживать за счет постоянной замены и обновления клеток. Этот уникальный процесс происходит на заднем плане организма, который постепенно теряет способность к регенерации клеток в других тканях организма по мере старения.В результате исследования образцов тканей печени, ученые выяснили, что такой средний возраст печени удается поддерживать из-за постоянной замены и обновления клеток. Этот уникальный процесс происходит на фоне того, что организм во время старения постепенно теряет возможность обновлять клетки в других тканях тела.

Напомним, в человеческих волосах есть золото: ученые пришли к неожиданным выводам.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Как предотвратить гипертонию в условиях войны: кардиолог рассказала легкий способ

По данным STEPS, треть украинцев страдает от гипертонии или повышенного артериального давления.

Медик назвала продукты, которые помогут побороть стресс: простой рецепт

В программе «Ранок з Україною» канала «Украина», что выходит в будние дни в 8:30 в эфире «Індиго TV», с телеведущими Анатолием Анатоличем и Лилией Ребрик диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какой должна быть пища с точки зрения антистрессового идеала в военное время.

Ученые выяснили новые факты о родинках: исследование проявило свет на проблему

Представители научного сообщества провели исследования, в которых выявили, чем же являются такие пигментации на коже, и несут ли они серьезную опасность для здоровья. Как стало понятно, в большинстве своем они неопасны, однако существуют родинки, которые могут превращаться в рак.

Оспа все ближе к Польше: первый случай в Чехии, Германия закупает вакцины

Похоже, что ситуация с коронавирусом повторяется.

Коронавирус 2.0: французские власти рекомендуют врачам вакцинироваться от оспы обезьян

Все начинает напоминать ситуацию с недавней пандемией.

Эксперты назвали самые полезные напитки для здоровья: новое исследование

На протяжении долгого времени любители здорового образа жизни спорили на тему того, какие же жидкости будут самыми полезными для употребления. Однако эксперты из МедикФорум назвали те напитки, которые могут в дальнейшем продлить жизнь человеку.