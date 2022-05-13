Кофе является более опасным напитком, чем считалось ранее: эксперты пришли к тревожным выводам

Научное сообщество в очередной раз начало изучать достаточно популярный в мире напиток. Выяснилось, что кофе может сильно влиять на людей, у которых наблюдается повышенный уровень холестерина. В частности, касается это мужчин.

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Данная информация представлена в росСМИ, где сослались на западных специалистов, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что кофе способен повышать холестерин. Он, в свою очередь, может приводить к целому ряду проблем: тромбообразованию, инфарктам, инсультам и т.д. Эксперты утверждают, что это происходит из-за значительного влияния кофе на организм: оно возбуждает нервную систему, повышая еще и при этом кровяное давление.

Таким образом, специалисты рекомендуют любителям кофе переходить на цикорий, который имеет похожий вкус, но отличается более здоровым влиянием на организм человека. Так же есть другая альтернатива – кофе без кофеина, который так же можно безопасно пить.

Напомним, ученые создали лекарство от ранее неизлечимой болезни: большое открытие в мире науки.