Здоровье

В мире произошла новая вспышка неизвестного вируса: ученые рассказали, в чем его особенность

Научное сообщество снова столкнулось с чрезвычайной ситуацией, которая требует детальных анализа и разбора. ВОЗ сообщила о том, что на сегодняшний день новым вирусом заразилось более 220 человек в 20 странах мира. Есть даже один умерший ребенок.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, где сослались на доклад ВОЗ, передает «УРА-Информ».

В самом начале ученые сообщили, что, скорее всего, они столкнулись со вспышкой неизвестной вирусной инфекции. Примечательно то, что каждому 10 заболевшему понадобилась пересаживать орган.

Более того, инфекция поражает детский организм в возрасте от 1 месяца до 16 лет. Однако подавляющее большинство – это дети младше 10 лет.

Симптоматика весьма специфическая, как при гастроэнтерите: боль в желудке, диарея с тошнотой, большая температура, а вместе с этим и признаки гепатита в виде пожелтения кожи и белков глаз.

Напомним, ученые создали лекарство от ранее неизлечимой болезни: большое открытие в мире науки.

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