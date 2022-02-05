Здоровье

Жители ОРДО возмущены принудительной вакцинацией: «Нарушение прав человека»

Согласно приказу так называемого «министерства здравоохранения ДНР» прививка от коронавирусной инфекции включена в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям ОРДО.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Теперь в  ОРДО с десятого февраля при отсутствии проведения вакцинации от ковида некоторые категории граждан не будут приниматься на работу а работающих, отстранят от работы.

Данное требование обязательным с 10 февраля становится, в частности и для работников торговых центров, так называемой «республики». Так же в ДонНУ также не будут впускать без справки о вакцинации.

Это не может оставлять равнодушными местных жителей ОРДО. Они очень возмущены подобной принудительной вакцинацией и активно делятся ними в социальных сетях:

«Донецкие жители самые большие терпилы. Что «душилин» укажет, то все должны выполнять?».

«Уже бы прямо у вертушки при входе  в «Континет» тогда бы прививки делали. Ведь на работу ходить нужно, а чтобы вакцинироваться нужно и к терапевту попасть, и на прививку, еще не известно когда запишут с учетом такой срочности, плюс пока документ получишь тебя ещё 100 раз оштрафуют (((».

«Уже в РФ на это все забили, а тут до Донецка дошли «покрашення». Идиотизм».

«В развитых странах уже все отменили)))), в ОРДО что папуасы живут тупые?».

«Открытое нарушение прав человека».

«На работе примерно тоже сказали, дали срок до 20го февраля».

Напомним, ранее сообщалось, Война на Донбассе завершится по особому сценарию: источник ОП раскрыл, о чем заговорили мировые лидеры.

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