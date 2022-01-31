Здоровье

Доктор назвал опасный симптом после «Омикрона»: бьёт по сосудам и крови

Главным научным руководителем Общества специалистов профмедицины Сергеем Токаревым было рассказано, с какими опасными симптомами могут столкнуться те, кто переболел «Омикроном».

Время чтения: 45 Секунд

Об этой информации сообщил Аpostrophe, передает Ura-inform.

С его слов, у пациентов после перенесённого «Омикрона может развиться гиперкоагуляционная реакция, когда наблюдается сгущение крови. Так же, отметил Токарев,  у таких людей наблюдается поражение сосудистого эндотелия.

«При «Омикроне» у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия. В результате чего, кровь у человека начинает сгущаться. То есть «Омикрон» на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление» , — пояснил врач.

Им было отмечено, что пока остаётся неясным, связано ли это с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями. Раньше подобного рода осложнения мы наблюдали у людей, которые переболели  «Дельтой». Но тогда болезнь протекала сложнее, были  «ковидные» пневмонии, дыхательные недостаточности с критическим падением сатурации, интенсивной терапией.

Все происходило на фоне системных воспалительных процессов. При  штамме «Омикрон» тяжелых форм относительно меньше, а системные нарушения есть» , — резюмировал доктор.

Напомним, ранее сообщалось, Врач объяснила почему «Омикрон»-волна страшнее предыдущих.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Украине антибиотики будут продавать только по е-рецепту: когда именно и как их получить

Скоро в аптеках Украины начнут продавать антибиотики только по электронному рецепту.

Врач объяснила почему «Омикрон»-волна страшнее предыдущих

В этот раз под угрозой окажутся дети.

СМИ разыскали жителя Сум, который вакцинировался 20 раз: что известно о его самочувствии

Журналистам удалось разыскать сумчанина, который сделал двадцать прививок от коронавирусной инфекции.

Доктор дал советы как правильно бороться с варикозом

Врач рассказал о том как нужно правильно бороться с варикозом ещё на начальных стадиях и в каких случаях не обходимо оперативное вмешательство.

Медики назвали идеальные продукты для защиты сосудов от старения

Врач рассказал, какие продукты необходимо добавить в свой рацион питания, чтобы защитить сосуды от старения.

В ОРДО стала известна дата ужесточения ограничений для не вакцинированных граждан

В так называемой «ДНР» «власти» готовят ужесточить санитарно-эпидемиологические меры из-за развития нового штамма коронавирусной инфекции Омикрон, который отличается быстрой распространяемостью.