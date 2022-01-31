Доктор назвал опасный симптом после «Омикрона»: бьёт по сосудам и крови

Главным научным руководителем Общества специалистов профмедицины Сергеем Токаревым было рассказано, с какими опасными симптомами могут столкнуться те, кто переболел «Омикроном».

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Об этой информации сообщил Аpostrophe, передает Ura-inform.

С его слов, у пациентов после перенесённого «Омикрона может развиться гиперкоагуляционная реакция, когда наблюдается сгущение крови. Так же, отметил Токарев, у таких людей наблюдается поражение сосудистого эндотелия.

«При «Омикроне» у пациентов стал наблюдаться так называемый аберрантный гиперкоагуляционный ответ, когда, вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия. В результате чего, кровь у человека начинает сгущаться. То есть «Омикрон» на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление» , — пояснил врач.

Им было отмечено, что пока остаётся неясным, связано ли это с возрастом, полом, сопутствующими заболеваниями. Раньше подобного рода осложнения мы наблюдали у людей, которые переболели «Дельтой». Но тогда болезнь протекала сложнее, были «ковидные» пневмонии, дыхательные недостаточности с критическим падением сатурации, интенсивной терапией.

Все происходило на фоне системных воспалительных процессов. При штамме «Омикрон» тяжелых форм относительно меньше, а системные нарушения есть» , — резюмировал доктор.

Напомним, ранее сообщалось, Врач объяснила почему «Омикрон»-волна страшнее предыдущих.