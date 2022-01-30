Здоровье

В Украине антибиотики будут продавать только по е-рецепту: когда именно и как их получить

Скоро в аптеках Украины начнут продавать антибиотики только по электронному рецепту.

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Об этой информации сообщил пресс-служба Минздрава, передает Ura-inform.

В пресс-службе Министерства здравоохранения поясняют такое нововведения, вступающее в силу уже в апреле, нужным для того, чтобы избежать нецелевого использования медикаментов. Главой Минздрава Виктором Ляшко было заявлено, что это может предотвратить развитие устойчивости к препаратам, имеющим противомикробное действие.

Получить электронный рецепт украинцы смогут у любого доктора, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Но чтобы получить электронный рецепт, нужно зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения.

Данное условие по регистрации в электронной системе охраны здоровья будет обязательным и для сотрудников аптек и медучреждений, которые будут привлечены к назначению или продаже лекарственных средств по е-рецепту.

Покупателю можно воспользоваться электронным рецептом в аптеке, которая подключена к электронной системе здравоохранения, выбрать любой из лекарственных препаратов, который будет содержать вещество, указанное в е-рецепте.

В ведомстве подчеркивают, что в электронном рецепте будет указываться действующее вещество (а не конкретная торговая марка препарата), его лекарственная форма и дозировка.

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