Здоровье

Врач объяснила почему «Омикрон»-волна страшнее предыдущих

В этот раз под угрозой окажутся дети.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Доктором медицинских наук Ольгой Голубовской в одном из украинских теле эфиров было заявлено, что штамм Омикрон даёт меньшую смертность, в сравнении с «Дельтой» но и распространяется он намного быстрее. Более того данный новый штамм «Омикрон». намного опаснее для маленьких детей.

«Если «Дельта» давала очень быстрый всплеск заболевания и захватывала детскую популяцию, то «Омикрон» делает то же самое, только более быстро и более масштабно – он избегает иммунитета как естественного, так и искусственного. И болеют все – вакцинированные, не привитые, и даже те, те, кто переболел», – сказала Голубовская.

Доктором было отмечено, что еще одной особенностью «Омикрона» является то, что он поражает малых деток. Со слов доктора были даже случаи, когда дети по десять дней лежали в больнице в тяжелом состоянии.

« Но в целом, «Омикрон» из данных, предоставленных ВОЗ, дает меньшую летальность, чем даже «Дельта». А «Дельта» давала меньшую летальность, чем предыдущие варианты» , – добавила Голубовская.

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