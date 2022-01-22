В ОРДО стала известна дата ужесточения ограничений для не вакцинированных граждан

В так называемой «ДНР» «власти» готовят ужесточить санитарно-эпидемиологические меры из-за развития нового штамма коронавирусной инфекции Омикрон, который отличается быстрой распространяемостью.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Об этом было заявлено представителем так называемого «мининформа ДНР» Алексеем Акутиным.

С его слов, с первого февраля 2022 года в так называемой «республике» ограничат вход в отделения ЦРБ, ЕРБ и иные учреждения. Также эти ограничения коснутся и торговых центров, театров, кинотеатров, кафе, ресторанов для тех граждан. Ограничения будут действовать для тех граждан, у которых ещё нет справки о вакцинации или перенесённом ковиде.

Акутин сделал уточнение, что такая жёсткость мер объясняется довольно низким уровнем коллективного иммунитета в ОРДО и малой активностью кампании по вакцинации населения.

Сообщается, что официально данную информацию ещё не подтвердили.

В целом, осталось немного времени, чтобы позаботиться о здоровье своем и своих близких, а также сохранить свободу передвижения.

Напомним, ранее сообщалось, Омикрон-штамм: Минздрав официально опубликовал список симптомов, на которые нужно обращать внимание.