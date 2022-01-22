Здоровье

В ОРДО стала известна дата ужесточения ограничений для не вакцинированных граждан

В так называемой «ДНР» «власти» готовят ужесточить санитарно-эпидемиологические меры из-за развития нового штамма коронавирусной инфекции Омикрон, который отличается быстрой распространяемостью.

Время чтения: 41 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.  

Об этом было заявлено представителем так называемого «мининформа ДНР» Алексеем Акутиным.

С его слов, с первого февраля 2022 года в так называемой «республике» ограничат вход в отделения ЦРБ, ЕРБ и иные учреждения. Также эти ограничения коснутся и торговых центров, театров, кинотеатров, кафе, ресторанов для тех граждан. Ограничения будут действовать для тех граждан, у которых ещё нет справки о вакцинации или перенесённом ковиде.

Акутин сделал уточнение, что такая жёсткость мер объясняется довольно низким уровнем коллективного иммунитета в ОРДО и малой активностью кампании по вакцинации населения.

Сообщается, что официально данную информацию ещё не подтвердили.

В целом, осталось немного времени, чтобы позаботиться о здоровье своем и своих близких, а также сохранить свободу передвижения.

Напомним, ранее сообщалось,  Омикрон-штамм: Минздрав официально опубликовал список симптомов, на которые нужно обращать внимание.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 1
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Омикрон-штамм: Минздрав официально опубликовал список симптомов, на которые нужно обращать внимание

На территории Украины уже есть штамм Омикрон и страна уже стоит на пороге новой волны коронавирусной инфекции из-за нового штамма.

Врач рассказал, как по коже лица можно определить повышенный уровень холестерина

Организм человека нуждается в небольшом количестве холестерина для нормального функционирования.

Стало известно, где в Донецке можно купить украинские лекарства

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области дефицита лекарственных средств пока не наблюдается. Но местные жители ОРДО с недоверием относятся к лекарствам, которые подаются в местных аптеках.

Украину ждет до 40 тысяч случаев коронавируса в сутки: профессор рассказал, когда ждать новой волны

Доктором медицинским наук, профессором Сергеем Крамаревым было заявлено, что следующая новая волна коронавируса может быть во много раз сильнее, чем предыдущие. В пик 4-ой волны может фиксироваться до 40 000 случаев заболеваний в день.

Комаровский удивил заявлением, почему детские вещи нельзя гладить

Детским педиатром Евгением Комаровским в одном из теле эфиров украинского телевидения было рассказано, почему вредно гладить детскую одежду.

На Кипре учеными был обнаружен гибрид штаммов COVID-19 «Омикрон» и «Дельта»: насколько он опасен

На Кипре эксперты обнаружили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон» и дали ему название «Дельтакрон».