Врач рассказал, как по коже лица можно определить повышенный уровень холестерина

Организм человека нуждается в небольшом количестве холестерина для нормального функционирования.

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Об этой информации сообщили U-news, передает Ura-inform.

Но в случае повышения показателя уровня холестерина в крови, необходимо обращаться к специалисту, с целью выяснения причины и дальнейших рекомендаций для его нормализации.

Экспертами было отмечено, что высокий холестерин характеризуется высоким уровнем циркулирующих в крови липидов. Данные молекулы могут постепенно откладываться в стенках артерий человека, образуя при этом останавливающие кровообращение холестериновые бляшки. В итоге в сердце и мозг поступает недостаточное количество кислорода.



А определить, что в организме этот показатель превышает норму можно даже по коже лица человека, утверждает доктор Екатерина Сванберг. С её слов, даже на начальных стадиях, когда трудно выявить высокий уровень холестерина по причине отсутствия симптомов, некоторые признаки всё же проявляются, в том числе и на лице человека.

«Если вы заметили, что на лице обвисли мышцы, это может являться признаком ограниченного кровообращения из-за того, что сосуды заблокированы»,-отметила доктор.

Так же она рассказала, что о высоком уровне холестерина в крови может говорить появление кожных наростов, ксантом. Сванберг подчеркнула, даже это не может быть признаком точного диагноза. В таких случаях необходимо сдать соответствующие анализы и прийти к специалисту на обследование.



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