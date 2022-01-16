Стало известно, где в Донецке можно купить украинские лекарства

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области дефицита лекарственных средств пока не наблюдается. Но местные жители ОРДО с недоверием относятся к лекарствам, которые подаются в местных аптеках.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Многие пытаются приобрести более качественные и надёжные лекарственные средства.

Жители ОРДО делятся информацией , где на территории оккупированного Донецка можно купить лекарства украинского производства.

В социальных сетях ОРДО местные жители очень часто спрашивают о контактах, у которых можно сделать заказ на определённый перечень украинских лекарств:

«Добрый день, подскажите контакты, у кого можно заказать и привезти лекарства из Украины, нужен «Магне б6 антистресс», именно антистресс».

Но одна з жительниц Донецка подсказала, что препараты украинских производителей можно купить и в городе — в «центральной аптеке, которая находится на площади Ленина, а также их можно найти в Ольвии на Континете».

Напомним, ранее сообщалось, Стало известно о новом источнике дохода в ОРДО.