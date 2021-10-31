Здоровье

Над жителями ОРДЛО Россия провела эксперимент: подведены итоги по вакцине «Спутник Лайт»

Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко было заявлено что согласно выпущенных обновлённых методических рекомендаций вакцина «Спутник Лайт» теперь не будет использоваться в качестве основной вакцины.

Время чтения: 46 Секунд

Об этой информации сообщил Donpress,  передает Ura-inform.

Данную вакцину можно применять только при ревакцинации.

Одним из пабликов ОРДО «Донбасский кейс» и ранее было заявлено, что после ознакомления с характеристиками «вакцины для мигрантов», которая носит название «Спутник Лайт» они ещё одни из первых забили тревогу. Им стало понятно, что эффекта от использования данной вакцины никакого не будет, что на данный момент и наблюдается по катастрофической ситуации с ковидом в ОРДЛО.

Исходя из новых правил, использовать для вакцинации рекомендуют вакцины, зарегистрированные в РФ, в том числе и «Спутник V», но никак не «Спутник Лайт».

В России провели эксперимент над жителями ОРДЛО. В результате «Спутник Лайт» больше не используется как основная вакцина.

«Исходя из всего вышеперечисленного, получается, что проведения вакцинации в ОРДЛО практически не было, кроме малого количества двухкомпонентных вакцин, которые завозились ещё в начале нынешнего года», сообщает автор.


Напомним, ранее сообщалось, Пушилин сказал, к чему начала готовиться Украина: главарь ОРДО назвал новый сценарий.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Украина занимает второе место в мире от COVID смертности

Украина вышла в мировые лидеры по суточной смертности от COVID-19

В МОЗ рассказали как жители ОРДЛО и оккупированного Крыма могут получить прививку от COVID-19 без приглашения (видео)

В Минздраве Украины призвали к вакцинации от коронавируса жителей, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО. Так же сообщается о достаточном наличии препаратов в центрах вакцинаций, и все они одобрены ВОЗ.

Стала известна стоимость в ОРДО за место в больнице для больных коронавирусом

По сообщениям правозащитников «Восточной правозащитной группы» жители так называемой «ДНР» пытаются своими силами бороться с пандемией коронавируса и на лечение ими тратятся большие финансы.

В Минздраве объяснили, нужны ли дополнительные анализы перед проведением вакцинации

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин поведал жителям Украины, каким образом организована вакцинация от ковида в стране. А также разъяснил украинцам, необходимо ли перед тем как делать прививку проводить дополнительные анализы.

Глава Минздрава назвал количество смертей среди привитых против Covid-19

Со слов Главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, в Украине были зафиксированы летальные исходы среди граждан, которые прошли вакцинацию от ковида.

Минздрав Украины одобрил вакцинацию подростков от COVID-19: опубликован приказ

Министерством здравоохранения Украины дано разрешение на начало вакцинации детей подросткового возраста от коронавируса.