Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко было заявлено что согласно выпущенных обновлённых методических рекомендаций вакцина «Спутник Лайт» теперь не будет использоваться в качестве основной вакцины.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Данную вакцину можно применять только при ревакцинации.

Одним из пабликов ОРДО «Донбасский кейс» и ранее было заявлено, что после ознакомления с характеристиками «вакцины для мигрантов», которая носит название «Спутник Лайт» они ещё одни из первых забили тревогу. Им стало понятно, что эффекта от использования данной вакцины никакого не будет, что на данный момент и наблюдается по катастрофической ситуации с ковидом в ОРДЛО.

Исходя из новых правил, использовать для вакцинации рекомендуют вакцины, зарегистрированные в РФ, в том числе и «Спутник V», но никак не «Спутник Лайт».

В России провели эксперимент над жителями ОРДЛО. В результате «Спутник Лайт» больше не используется как основная вакцина.

«Исходя из всего вышеперечисленного, получается, что проведения вакцинации в ОРДЛО практически не было, кроме малого количества двухкомпонентных вакцин, которые завозились ещё в начале нынешнего года», сообщает автор.



Напомним, ранее сообщалось, Пушилин сказал, к чему начала готовиться Украина: главарь ОРДО назвал новый сценарий.