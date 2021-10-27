Глава Минздрава назвал количество смертей среди привитых против Covid-19

Со слов Главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, в Украине были зафиксированы летальные исходы среди граждан, которые прошли вакцинацию от ковида.

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Об этой информации сообщил Pravda, передает Ura-inform.

«У ста девятнадцати человек, в течение одного месяца после вакцинации наблюдались неблагоприятные серьёзные события после прививки. Речь идёт о летальных исходах», -поведал Ляшко.

Тут же чиновник пояснил, что это «цифра не о чём». Им было приведено в пример, что от инсульта каждые шесть минут умирает человек. По его словам, он может случиться и у пожилого человека, пришедшего на вакцинацию, и во время ожидания в очереди за прививкой, а также уже буквально через пять минут после проведённой вакцинации.

Так же министр затруднился с ответом на вопрос, был ли в Украине хоть единый случай доказывающий связь между вакциной и смертью человека.

Ляшко заявил, что не является руководителем нацкомиссии по расследованию , но если бы такой факт подтвердился, его бы сразу поставили в известность.

Напомним, ранее сообщалось, Названа самая большая ошибка вакцинированных: врач обратился ко всем привитым от COVID-19 в Украине.