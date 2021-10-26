Здоровье

Минздрав Украины одобрил вакцинацию подростков от COVID-19: опубликован приказ

Министерством здравоохранения Украины дано разрешение на начало вакцинации детей подросткового возраста от коронавируса.

Время чтения: 47 Секунд

Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Это касается подростков, в возрасте от двенадцати до семнадцати лет. В рекомендацию МОЗ вошел препарат Comirnaty компании Pfizer/BioNTech.

Подростками, как и взрослыми, необходимо будет получить 2 дозы вакцины. Интервал между вакцинами должен составлять от двадцати одного до двадцати восьми дней.

«Рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации», – говорится в решении.

В случае выявления у детей аллергический реакций на входящие в состав вакцины препараты, прививание их будет запрещено.

Так же отсрочку от прививки получат те пациенты, которые переболели детским мультисистемным воспалительным синдромом. От второй дозы вакцины в министерстве здравоохранения  рекомендуют отказаться  в том случае, если после получения первой дозы ребёнок переболел миокардитом или перикардитом.

Напомним, ранее сообщалось, Названа самая большая ошибка вакцинированных: врач обратился ко всем привитым от COVID-19 в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Названа самая большая ошибка вакцинированных: врач обратился ко всем привитым от COVID-19 в Украине

Главным врачом одного и з диагностических центров Львова Тарасом Жиравецким было опубликовано обращение ко всем жителям Украины, которые уже вакцинировались, дабы они не допускали главной ошибки.

Комаровский рассказал когда от витаминов в таблетках следует отказаться

Со слов известного педиатра Евгения Комаровского, в осенний период родители часто начинают покупать детям и себе витаминные комплексы в таблетках. Но не всегда в этом есть необходимость, поясняет доктор.

Когда Украина переходит на зимнее время и как избежать последствий перевода для здоровья человека

Украина с 30 на 31 октября переходит на зимнее время. В субботу тридцатого октября часы будут переведены на один час назад, соответственно в воскресное утро украинцы будут спать на 60 минут дольше.

В «Министерстве» здравоохранения «ДНР» сказали, когда поступит вакцина в «республики»

Из сообщений «министерства» здравоохранения так называемой «ДНР» за 2021 в «республике» была проведена вакцинация около 200 000 человек.

Антибиотики при воспалении легких: виды и особенности назначения

Пневмония – патологический инфекционный процесс, поражающий альвеолы легких, который требует немедленного реагирования и лечения.

Донецкий медик назвал основную причину высокой смертности в ОРДЛО из-за COVID-19: и это не нехватка медиков и мест в больницах

Хирургом-онкологом из Донецка Николаем Пивоваровым было рассказано о сложности ситуации с лечением короновируса в ОРДЛО.