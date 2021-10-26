Минздрав Украины одобрил вакцинацию подростков от COVID-19: опубликован приказ

Министерством здравоохранения Украины дано разрешение на начало вакцинации детей подросткового возраста от коронавируса.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Это касается подростков, в возрасте от двенадцати до семнадцати лет. В рекомендацию МОЗ вошел препарат Comirnaty компании Pfizer/BioNTech.

Подростками, как и взрослыми, необходимо будет получить 2 дозы вакцины. Интервал между вакцинами должен составлять от двадцати одного до двадцати восьми дней.

«Рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации», – говорится в решении.

В случае выявления у детей аллергический реакций на входящие в состав вакцины препараты, прививание их будет запрещено.

Так же отсрочку от прививки получат те пациенты, которые переболели детским мультисистемным воспалительным синдромом. От второй дозы вакцины в министерстве здравоохранения рекомендуют отказаться в том случае, если после получения первой дозы ребёнок переболел миокардитом или перикардитом.



Напомним, ранее сообщалось, Названа самая большая ошибка вакцинированных: врач обратился ко всем привитым от COVID-19 в Украине.