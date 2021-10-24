Когда Украина переходит на зимнее время и как избежать последствий перевода для здоровья человека

Украина с 30 на 31 октября переходит на зимнее время. В субботу тридцатого октября часы будут переведены на один час назад, соответственно в воскресное утро украинцы будут спать на 60 минут дольше.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Медиками давно доказано, что переводы времени негативно влияют на самочувствие и здоровье людей.

В первую очередь от таких временных переходов страдают люди пожилого возраста, так как их организму тяжелее пройти адаптацию к новым условиям. Так же могут появиться проблемы в работе сердечно-сосудистой система человека. В связи, с чем повышен риск развития сердечных приступов, по причине нарушения биоритма людей.

У некоторых изменяется ощущение времени, вследствие чего появляется ночная бессонница, а в утреннее время становится тяжелее проснуться и весь день донимает сонливость. Так же перевод стрелок часов ощущают и дети, которые становятся более капризными и суетливыми.

Но есть простые правила, которые помогут подготовить организм человека к переводу времени.

Самым лучшим средством будет уменьшение количества кофеина за пару дней до перехода на зимне время. Это касается, как и утреннего бодрящего кофе, так и энергетических напитков. И продолжить их употребление в прежнем количестве, когда уже организм адаптируется к зимнему времени.

Так же медики советуют понизить как физические, так и эмоциональные нагрузки. При переводе времени организм человека испытывает стресс, потому он не в силах решать сложные задачи.

Чтобы расслабиться и быстрее засыпать необходимо, совершать прогулки на свежем воздухе, так же можно принять тёплую ванную после работы и пить тёплое молоко перед сном.

Можно расслабиться, послушав приятную мелодию или почитать книги. Ещё, дабы избежать неприятных ощущений от перевода стрелок, нужно пару дней после перевода, ложиться спать по своим биологическим часам.

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