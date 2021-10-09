Здоровье

Японские ученые назвали способ продлить жизнь: он оказался довольно простым

Учёными из японского университета Осаки провели исследование, в ходе которого определили что же может позволить человеку жить дольше.

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 Об этой информации сообщил Storinka, передает Ura-inform.

Исследователи проводили эксперимент тринадцать лет. Суть исследования заключалась в наблюдении более чем двадцати семи тысяч человек, возраст которых был от 40 до 79 лет.

В ходе проведённого ними исследования, было выявлено что из добровольцев, которые проводили ежедневную прогулку в течении часа, продолжительность жизни была выше, чем у тех, кто вёл малоактивный образ жизни.

Ещё учёные выделили из исследования что много значит не только продолжительность прогулки а её темп. Те участники, которые имели быстрый шаг, пережили участников, которые ходили медленным темпом. Более активные участники также реже обращались за медицинской помощью.

Учёные пришли к выводу, чтобы продлить срок жизни нужно ежедневно гулять не меньше часа и со скоростью не мене  4,8 км/ч или делать тысячу шагов в минуту.

Напомним, ранее сообщалось, Что произойдёт если погаснет Солнце: учёные сказали где смогут выжить люди.

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