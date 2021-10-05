Здоровье

Впервые учены разработали таблетку от COVID-19, которая на 50% снижает риск госпитализации

Фармацевтической компаний MSD из Америки провели испытания таблеток от коронавируса.

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Об этой информации сообщила пресс-служба фрм комапании MSD,  передает Ura-inform.

Таблетки называются  молнупиравир и могут вполне стать первым преоральным противовирусными препаратами от ковида.

Новый лекарственный препарат разрабатывался для лечения сезонного гриппа. Принципом этого препарата является внесения изменения в генетический код вируса, дабы он перестал распространение по организму.

Из предварительных данных, полученных учёными эти таблетки понижают риск госпитализации на пятьдесят процентов. В планы компании входит скорейший запуск использования этих таблеток. Но для этого ещё нужно запрашивать разрешение н применение, касаемо чрезвычайных случает и подавать заявки в регулирующие органы во всём мире.

Если регулятором будет одобрено разработка, то молнупиравир будет первым препаратом в борьбе с короновирусов в таблетируемой форме. И это станет большим прорывом в медицине


Напомним ранее сообщалось, Учёные назвали напитки, из-за которых тест на COVID-19 может оказаться положительным.

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