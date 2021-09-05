Здоровье

Чтобы сбросить вес, нужно хорошо кушать: учёные рассказали о нестандартном методе

Исследователями был проведён эксперимент, в котором учувствовал мужская часть населения. И учёных результаты просто удивили.

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Об этой информации сообщил  Storinka.com.UA, передает «УРА Информ».

Эксперимент заключался в предоставлении добровольцам низкокалорийных завтраков и высококалорийный обед или наоборот, но так, чтобы всего за день две группы употребили одно и то же количество еды.

Немецкие учёные поведали, что сытный завтрак заставляет организм человека тратить в 2 ,5 раза больше энергии, ежели после такого же по калорийности обеда или ужина.

Так же отмечалось экспертами, что после не калорийного затрата голод и тяга к сладкому проявлялась намного больше, чем после сытного.

Исходя из данных этого исследования, учёные сделали вывод что только более калорийный завтрак, а не обед может стать в борьбе с ожирением и лишним весом. А также может поспособствовать в борьбе с сахарным диабетом.

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