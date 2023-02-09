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Зеленский о том, почему ВСУ не выходят из Бахмута

Родион Власов

Несмотря на весьма сложную ситуацию в Бахмуте Донецкой области, ВСУ не оставляют этот город и продолжают его героически оборонять уже пол года.

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Об этой информации сообщил Зеленский в интервью lefigaro, передает Ura-inform.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на ситуацию вокруг Бахмута следует смотреть с точки зрения военных и спецслужб. Он заявил, что украинские защитники  должны держаться в боях за Бахмут, пока не придет необходимое вооружение.

«Все это вопрос времени. Во время войны время не имеет того же значения. Мы должны держаться, пока не получим оружие»,- подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что  со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен, поскольку россияне полностью разрушили его артиллерией. По его словам, после захвата города россияне захотят пойти дальше.

«Но если они примут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута», – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, Шойгу сделал неоднозначное заявление об Украине: стало известно, что с ним не так.

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