Путин дал обещание Зеленскому: экс-премьер Израиля сказал, в чем оно заключается

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Об этой информации сообщил «Хадашот», передает «УРА-Информ».

Представители СМИ утверждают, что Бенет решил нарушить священную традицию шабат и вылетел, скорее всего, 5 марта в Москву. Там он встретился с главой России, после чего состоялась особая беседа.

«В определенный момент я сказал Путину: «Слушай, а что насчет данной истории? Ты собираешься убить его?», – спросил Бенет у главы Кремля.

Однако тот ответил отрицательно. Иными словами, Путин заверил экс-премьеру Израиля, что не собирается физически устранять Зеленского.

Тем не менее, следом Бенет позвонил Зеленскому. Он передал главе Украины слова Путина. В то время, если верить сведениям Бенета, Зеленский «находился в бункере», и переспрашивал у представителя Израиля, уверен ли он в сказанном со стороны главы России.

«Я ответил ему, мол, 100 процентов, что не будет тебя убивать. Через несколько часов Зеленский решил подняться в свой кабинет, где снял видеоролик, на котором заявил: «Я не боюсь», – заключил Бенет.

Напомним, кто станет главой ГУР Украины: нардеп Гончаренко раскрыл имя этого человека.