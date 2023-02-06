ЦРУ предлагало РФ сделку по Украине: Азаров рассказал о ее деталях

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».
«В середине января директор ЦРУ предложил Российской Федерации 1/5 территорий Украины в обмен на мир. Однако Кремль решил отвергнуть данное предложение. Информация была обнародована швейцарско-немецким изданием NZZ», – сказано в начале сообщения.
В конце же Азаров поразился из-за наглости Соединенных Штатов, которые, по его словам, свободно распоряжаются территорией Украины.
Однако ссылок на первоисточник Азаров не оставлял, как и другие данные из издания. По этой причине пользователи соцсетей сильно усомнились в том, что такой разговор, действительно, был и, тем более, учреждался со стороны спецслужб Соединенных Штатов.
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