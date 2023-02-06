ЦРУ предлагало РФ сделку по Украине: Азаров рассказал о ее деталях

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«В середине января директор ЦРУ предложил Российской Федерации 1/5 территорий Украины в обмен на мир. Однако Кремль решил отвергнуть данное предложение. Информация была обнародована швейцарско-немецким изданием NZZ», – сказано в начале сообщения.

В конце же Азаров поразился из-за наглости Соединенных Штатов, которые, по его словам, свободно распоряжаются территорией Украины.

В середине января глава ЦРУ предлагал России 1/5 территории Украины в обмен на мир, но Кремль отверг это предложение.



Информацию обнародовало швейцарско-немецкое издание NZZ.



Поражает наглость США, которые с позиции хозяина свободно торгуют территорией Украины. pic.twitter.com/zUDwpO2Vff — Николай Азаров (@AzarovNikolay_) February 6, 2023

Однако ссылок на первоисточник Азаров не оставлял, как и другие данные из издания. По этой причине пользователи соцсетей сильно усомнились в том, что такой разговор, действительно, был и, тем более, учреждался со стороны спецслужб Соединенных Штатов.

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