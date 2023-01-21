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В Эстонии не пропустили в страну прибывший из РФ поезд: «русский мир» не пройдёт

Ирина

Инцидент произошел в пограничном пункте Койдула в Лиунасской префектуре Эстонии.

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Об этой информации сообщило “Пресс-службе префектуры “, передает Ura-inform.

Эстонские пограничники остановили российский поезд, на цистернах которого была надпись «русский мир».

Бригада российского локомотива заявила пограничникам, что якобы, ничего не знала о надписи на цистернах с мазутом и просила разрешить заклеить ее пленкой.

Впрочем, эстонские пограничники недвусмысленно дали понять локомотивной бригаде, что временно заклеить надписи черной пленкой, наклейкой или чем-то еще недостаточно – надо замазать текст краской, чтобы он навсегда пропал с вагонов. В противном случае цистерны угрожали вернуть в Россию.

«Если такой вариант не устраивает, железнодорожные ёмкости могут на полном ходу возвращаться в Россию»,-подчеркнули они.

Вскоре локомотивная бригада без лишних пререканий закрасила символику агрессора синей краской.

«Когда кремлевский режим зверски убивает гражданское население Украины, мы ни при каких обстоятельствах не принимаем публичного показа символов агрессора. Слава Украине!», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, как в России ещё в 1997 году предсказали российско-украинскую войну (видео)

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