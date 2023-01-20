Плохие новости для Путина: эксперт раскрыл, о чем начали догадываться генералы в РФ

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

«Генералы России осознают, что обречены на проигрыш в ситуации, когда Украинское государство оснащается все более качественным оружием Запада. Это не говоря уже о специальной подготовке кадров. Всякий генерал, будь это Лапин или Герасимов понимает, что лично его будут обвинять в поражении. Логику генералитета нужно отличить от того, что творится в головах у Пригожина, Кадырова или того же Гиркина (Стрелкова). Те вообще убеждены, что Украину можно закидать мясом и, таким образом, одержать верх. Однако военные просчитывают. Потому они понимают, что победного конца не будет», – сказал Зубов.

Затем он добавил, что для Путина все вышеупомянутое является крайне болезненным. Ведь, по словам Зубова, у командования РФ есть только те выходы из ситуаций, которые крайне неудобны диктатору.

«Они или подадут в отставку, и тогда неясно будет, кем их заменить, либо согласятся с тем, что их попросту снимут. Еще один вариант – государственный переворот. Как мне кажется, они ближе к последнему сценарию», – заключил Зубов.

Напомним, как в России ещё в 1997 году предсказали российско-украинскую войну (видео).