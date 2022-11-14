На Западе назвали 4 сценария окончания войны в Украине: подробности

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на западные СМИ, передает «УРА-Информ».

Сценарий 1

Зеленский утверждает, что Украина полностью вытеснит Россию, в том числе и из Крыма. Если этот сценарий будет реализован, Москва может использовать свой козырь: тактическое ядерное оружие. Это будет иметь катастрофические последствия и может привести к вовлечению США или НАТО.

Сценарий 2

Россия начнет завоевывать больше украинской земли. Это будет не первый случай, когда она превращает очевидное поражение в победу — вспомним надвигающийся военный крах России после вторжения Германии в 1941 году, за которым последовал триумф Красной Армии в 1945 году.

Сценарий 3

Третий потенциальный сценарий – затяжной тупик. Линии фронта могут стабилизироваться почти без территориального обмена. Это может в конце концов привести Киев и Москву к выводу, что дипломатия – лучший способ.

Сценарий 4

Последний сценарий: внутрироссийское недовольство может вылиться в переворот в Москве. Но это чревато опасной нестабильностью.

Напомним, ВСУ показали, как приветствуют их люди на Херсонщине: трогательные кадры.