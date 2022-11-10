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В РФ дали странное обещание жителям Херсонщины: Коц сказал, что принесут людям

Ирина

Известный российский пропагандист Александр Коц прокомментировал выход российских войск с правого берега Херсона. Он дал весьма специфическое обещание насчет того, что еще сделает Российская Федерация в областном городе.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Так, Коц пишет, что утром 9 ноября, увидев, что с удерживаемых русскими административных зданий в Херсоне исчезли российские флаги, он получил несколько срочных рекомендаций перебраться на Левобережье. Российский военный корреспондент на этом фоне решил записать обращение к жителям Херсонского региона.

«Мы решили взять с собой еще два флага перед доставкой. Чтобы не поняли те, кто высмеивал наши национальные символы. Один из флага ратуши. Второй – от бывшего Суворовского Совета. Несмотря на то, что весь город в триколорах, я оставлю национальный символ, пока мы не вернемся», – сказал он.

Таким образом, пропагандист сказал, что ВС РФ намерены возвращаться в Херсон, однако неизвестно когда, учитывая их плачевное положение на фронте.

Напомним, плохие новости для Украины: была показана карта экзитполов по выборам в США.

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