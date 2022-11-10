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Украинцы вошли в Херсон: источник сообщил, что начали писать в росСМИ

Ирина
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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Отдельные подразделения войск ВСУ уже вошли на территорию Херсона. Данную информацию распространяют телеграм-каналы Российской Федерации. Однако представители Украины данную информацию пока не подтверждали», – сказано в сообщении.

При этом известно, что по состоянию на вечер 10 ноября ВСУ заняли ставшую особым мемом интернета Чернобаевку, которая, в самом деле, находится в непосредственной близости к самому Херсону.

На этом фоне неясно, почему в кругах РФ «разгоняют» подобный темник насчет того, что ВСУ уже в Херсоне. Более того, малоизвестные эксперты утверждают, что в скором времени Украинское государство даже начнет отбивать Крымский полуостров.

Напомним, готовьте флаги Украины – ВСУ предупредили, какой город помимо Херсона скоро освободят.

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