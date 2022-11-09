США готовятся к столкновению с РФ: депутат сообщил, какая информация у него есть

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Егор Чернев заявил, что США готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Так же он предоставил ряд аргументов, почему такой сценарий возможен уже в скором времени.

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Данная информация представлена нардепом в его «Фейсбуке», передает «УРА-Информ».

В самом начале он отметил, что в последние недели США интенсивно наращивают свои вооруженные силы и готовятся к возможному военному конфликту с Россией.

Затем он добавил, что неделю назад в Европу прибыла атомная подводная лодка «Род-Айленд», вооруженная двадцатью межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками. За ним американский Boeing E-6 Mercury Jet вылетел на испанскую авиабазу Рота, где идет процесс установки резервной ядерной системы связи для подводных лодок. Кроме того, это штаб ВВС Объединенного стратегического командования США.

«Уже в этом месяце группа американских авианосцев во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу с 90 самолетами и вертолетами, включая истребители F-35C. В то же время количество солдат из стран НАТО вблизи границы с Россией многократно увеличилось», – сказал он.

Затем политик вспомнил заявление главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о том, что вскоре может начаться большая война и что «таких вызовов давно не было».

«Это все сильно отличается от США, которые хотят пойти на уступки России и «присоединить» Украину, верно? По сути, Путин стоит перед выбором: либо решить вопрос дипломатическим путем и согласиться на условия Украины, либо заставить сдаться силой. Для РФ исключена возможность выхода из войны и Украины по дипломатическим каналам. Время платить по счетам», – заключил депутат.

Напомним, война в Украине переходит в новую стадию: ВСУ сообщили, что начало меняться.