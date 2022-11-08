Эксперт сообщил, что Путин планирует делать с Херсоном: Яковина назвал ключевой сценарий

Войска главы Кремля Владимира Путина вскоре покинут проблемные участки линии фронта на Херсонщине ,и попытаются вытеснить украинские силы из удобных локаций в области. Более того, на этом фоне Путин даже может заговорить о перемирии.

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Данная информация была высказана обозревателем Иваном Яковиной в интервью «Радио НВ», передает «УРА-Информ».

Он считает, что президент РФ, скорее всего, выведет армию из Херсона под девизом «прекращение огня».

На этом фоне неоднократно говорилось, что острая фаза войны в Украине будет временно приостановлена ​​до зимы. Обе стороны перегруппируются и будут готовиться к новому столкновению весной. По словам эксперта, Путин хочет воспользоваться этой ситуацией.

«Российские войска отойдут к югу от города, а диктатор выдает это за мирный «жест» и объявит в интервью «одностороннее прекращение огня» в ожидании следующих шагов», – заключил Яковина.

Напомним, РФ дали особое указание жителям Херсонщины: источник сказал, что нужно сделать до 10 ноября.