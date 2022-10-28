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Пентагон сказал, когда РФ применит «грязную бомбу»: официальное заявление Остина

Ирина

Глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил о том, что знают в США о применении нашумевшего в СМИ оружия. По его словам, у Америки есть соответствующая информация, которая может успокоить мировую общественность.

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Об этом Остин заявил на брифинге, посвященном стратегии национальной обороны США, передает «УРА-Информ» со ссылкой на «Европейскую Правду».

«Мы не видели ничего, что указывало бы на то, что Путин решил использовать «грязную бомбу». Мы также не видели никаких признаков того, что Украина сделает это. На самом деле украинские власти сказали нам, что это не входит в их планы», – сообщил в начале Остин.

Он подчеркнул, что для Соединенных Штатов важно разговаривать как с союзниками, так и с противниками, чтобы держать под контролем опасную риторику и поддерживать каналы связи.

Стоит отметить, что в последние дни министр обороны России Сергей ШОйгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов активизировали телефонные переговоры со своими западными коллегами по поводу якобы готовящейся Украиной провокации.

Напомним, начались переговоры о прекращении войны в Украине: инсайдер ОП раскрыл, о чем идет речь.

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