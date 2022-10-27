Резников анонсировал новый этап войны РФ с Украиной: министр сказал, что изменится

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина находится на третьем этапе войны с Россией. По его словам, она предусматривает некоторые изменения в ходе ведения боевых действий.

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Данная информация была представлена самим Резниковым во время интервью пресс-службы NHK, передает «УРА-Информ».

По его словам, война с Россией состоит из нескольких фаз, а Украина находится уже на третьей. Министр обороны пояснил, что первый этап — сдерживание российских войск, второй — стабилизация линии фронта. Сейчас разворачивается третья фаза – контрнаступление, в ходе которого украинские силы возвращают свои территории.

Резников предупредил, что операции на юге страны задерживаются из-за того, что российские войска используют оросительные каналы в качестве оборонительных редутов. При этом он пообещал, что украинские силы будут наступать с наступлением зимы, когда подвижность российских войск снизится.

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