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Начались переговоры о прекращении войны в Украине: инсайдер ОП раскрыл, о чем идет речь

Ирина

Стало известно о том, что определенные лица решили заняться всерьез кейсом войны в Украинском государстве. В данный момент речь идет о том, чтобы заморозить военные действия в стране. Более того, у каждой из сторон есть свои предложения и «козыри».

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента поведал, что идут переговоры касательно заморозки боевых действий в Украине. Посредником стала одна из арабских стран. Однако президент Украины выступил против заморозки или перемирия. Но проблему усугубляют уголовные дела на Кирилла Тимошенко наряду с офшорными счетами Большой стройки», – сообщил источник.

Далее инсайдер добавил, что вышеупомянутые проблемы заставляют Банковую идти на определенные заключения с Администрацией лидера США Джозефа Байдена. Источник так же сообщил, что именно люди Байдена являются основным голосом переговорного процесса.

Напомним, Китай может нанести военный удар по РФ: Forbes выяснил тревожную для Кремля информацию.

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