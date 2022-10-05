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ВСУ скоро могут приблизиться к Херсону: источник объяснил, что произойдет

Ирина

Многие эксперты и аналитики убеждены в том, что Украинское государство в скором времени сможет подойти вплотную к одному из ключевых городов на Юге страны. Речь идет о Херсоне, который, как известно, еще с самого начала войны пребывал под оккупацией ВС РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

«Военные силы России потеряли Малую Александровку и Давыдов Брод. Это является сильным оперативно-тактическим ударом по группировке войск Российской Федерации на правом берегу Днепра», – сообщил в начале источник.

Далее он добавил, что именно вышеупомянутые точки держали фронт на реке Ингулец и служили они в качестве своеобразного «хребта обороны» Кремля на Юге Украины.

«За ними не имеются уже никаких преград природного плана аж до Новой Каховки. Свои позиции войска России не могут выстраивать на голых участках. Это очень сложно», – сообщил источник.

В конце же он спрогнозировал, что примерно через 2 недели военные РФ и вовсе покинут большую часть территории Херсонской области, благодаря чему ВСУ вплотную приблизятся к ключевому городу на Юге Украины.

Напомним, теперь вы видели все – источник показал, кто вступил в ряды ВСУ.

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