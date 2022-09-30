Война в Украине перейдет в новую стадию: источник ОП сказал, что выяснила разведка Британии

Глава Украинского государства Владимир Зеленский и другие функционеры Офиса Президента вместе с Генеральным штабом получили информацию от разведывательной группы «МИ-6». Выяснилось, что РФ готовит серию особых ударов по территории Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили разведданые ОП и Генштабу о том, что ВС РФ намерены провести серию одновременных ударов по энергетическим, а также военным объектам в Украине. Однако случится это после того, как в состав РФ войдут захваченные части Луганской, Донецкой, Запорожской, а также Херсонской областей», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что разведка Британии выяснила еще один любопытный факт. По версии «МИ-6», Россия будет пытаться убедить мировое сообщество в серьезности собственного ультиматума, а также в самой сути перехода войны в новую стадию.

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