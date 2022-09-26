У Байдена раскрыли, что ждет РФ после применения ядерного оружия: Салливан поставил точку в вопросе

Со стороны Соединенных Штатов прозвучали новые угрозы в адрес Российской Федерации. Хотя отличился не сам президент США Джо Байден, а один из его советников Джейк Салливан, международное сообщество в целом было встревожено такими словами.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», сославшийся на интервью Салливана службе CBS, передает «УРА-Информ».

«Власти Америки на достаточно высоком уровне сообщили Москве, какие ждут ее последствия после применения ядерного оружия. По его словам, РФ ждут катастрофические последствия. Вашингтон намерен дать решительный ответ», – сказано в сообщении.

К сожалению, никто в США не стал конкретизировать, что именно Салливан имел ввиду, говоря о «катастрофических последствиях». В свою очередь, до него бывший командующий войска США в Европе Бен Ходжес сказал, что, как минимум, Америка разобьет черноморский флот России.

Напомним, Россию ждет скорый конец – Данилов дал многообещающий прогноз по войне в Украине.