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Китай начал готовиться к военным действиям: Си Цзиньпин выступил с новым обращением

Ирина

Пока основное внимание мира привлекла к себе война России против Украины, в КНР звучат довольно опасные заявления. Выяснилось, что лидер Китая Си Цзиньпин призвал армию к тому, чтобы та начала реальную подготовку к участию в боевых действиях.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что вышеупомянутое заявление было сделано в ходе конференции по национальной обороне и военной реформы в Пекине.

Тем не менее, неизвестно, против кого Китай решился воевать. Известно только то, что у КНР есть некоторые территориальные претензии к Тайваню, существование которого официальный Пекин и вовсе не признал.

Однако при этом Тайвань поддерживают силы Соединенных Штатов, которые заинтересованы в сотрудничестве с этим государством. Впрочем, не исключено, что КНР применит оружие против совершенно иной страны, поскольку глава государства не стал уточнять, с кем официальный Пекин намерен воевать.

Напомним, в РФ мужчинам от 18 до 65 лет запретят выезд за рубеж: источник сообщил тревожные данные.

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