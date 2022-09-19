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В НАТО предупредили, что ждет Донбасс: эксперты сошлись в едином мнении

Согласно конфиденциальному отчету спецслужб НАТО, подробности которого удалось получить от Business Insider, Россия продолжит наступление на Донбасс независимо от потерь. В связи с подобным раскладом событий специалисты Североатлантического альянса уже представили соответствующий прогноз.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Недавние успехи Украины на поле боя не изменят планов России, считают аналитики По их мнению, возможно, Россия будет усиливать борьбу в основном обычными вооружениями и уничтожать инфраструктуру по всем направлениям.

«Извлеченные уроки: Россия и Украина сейчас очень далеки от возможного решения конфликта», — говорится в отчете НАТО.

Таким образом, если специалисты Альянса правы, то мирное население Донбасса, а вместе с ними и все мобилизованные будут еще очень долго находиться в непосредственной опасности из-за действий Кремля.

Напомним, пережившие Вторую мировую неожиданно приветствуют ВСУ: опубликованы трогательные кадры.

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