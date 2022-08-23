Сербия приняла решение о прекращении импорта нефти РФ: Вучич сказал, когда задумка вступит в силу

Глава Сербского государства Александр Вучич, несмотря на относительно неплохие отношения с Российской Федерацией, все-таки решил последовать примеру других европейских государств. Уже совсем скоро Сербия фактически перестанет учувствовать в обороте нефти РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Сербия оборвет импорт нефти России с ноября. Издание «Телеграф» это заявило, сославшись на президента страны Вучича», – сказано в сообщении.

Затем последовала прямая цитата главы Сербии. По его словам, с 1 ноября российская нефть перестанет существовать для Сербии. Он уверен, что в таком случае все государство будет под санкциями (из-за ограничения поставок из РФ).

«Президент Сербии сказал, что для страны существует альтернативный вид сырья – нефть из Ирака. Известно, что она дороже нефти РФ на 31 доллар за баррель. Это, в свою очередь, приведет к потерям для бюджета в 600 миллионов долларов за год», – заключил источник.

Напомним, житель РФ случайно перевел более миллиона на помощь Украине: СМИ рассказали о нелепом случае.