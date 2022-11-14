Крысы умеют «танцевать»: ученые рассказали, как они это делают

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Об этой информации сообщили в Daily Mail, передает «УРА-Информ».

Новое исследование, проведенное учеными из Токийского университета в Японии, показало, что крысы могут кивать головой в такт музыке. Ученые заставляли крыс слушать песни Леди Гаги, Queen и Майкла Джексона и группы Maroon 5. Оказалось, что грызуны реагировали на ритм музыки.

Комментарий ученого

«Крысы показали врожденную синхронность, то есть без какой-либо подготовки или предварительного воздействия музыки, с ритмами преимущественно в диапазоне 120-140 ударов в минуту». Такое чувство ритма присуще только человеку, значит, мы знаем ритм по природному образу и умеем реагировать соответствующим образом. Отвечать. Кто-то прыгает, а кто-то просто кивает под музыку. В целом, музыка оказывает сильное влияние на мозг и глубоко влияет на эмоции и познание», — сказал Хирокадзу Такахаши из Токийского университета.

Хотя в прошлом были примеры птиц, танцующих под музыку, особенно какаду, в новом исследовании ученые решили проверить, могут ли на это крысы. В ходе эксперимента ученые оснастили 10 крыс специальными датчиками, которые отслеживали самые тонкие движения их головы. В разном темпе проигрывались минутные фрагменты разных песен. Исследователи считают, что крысы лучше реагируют на более быструю музыку, потому что их тела, включая сердцебиение, «работают» быстрее, чем люди. Однако это оказалось не так.

В эксперименте участвовали 20 добровольцев, которые слушали ту же музыку, что и крысы. Было обнаружено, что оптимальный темп музыки для людей и крыс составляет от 120 до 140 ударов в минуту.

Что смогли крысы?

Самое главное, что при прослушивании музыки крысы присоединялись и кивали вместе с людьми. Чем быстрее музыка, тем меньше было крыс, и, кстати, люди кивали головами. По словам исследователей, это открытие предполагает, что даже больше видов животных, чем считалось ранее, могут синхронизировать звуки с движениями, как и люди.

Теперь исследователи планируют изучить, как другие свойства музыки, такие как мелодия и гармония, могут влиять на мозг не только животных, но и людей.

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