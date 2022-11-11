Ученые нашли лекарство от неизлечимого заболевания:  большой прорыв в медицине

Время чтения: 1 Мин. , 34 Секунд

Об этой информации сообщили в Science Alert, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что эксперты определили точные группы нервов, которые стимулировались терапией.

«Нервные клетки, отвечающие за ходьбу, расположены в той части спинного мозга, которая проходит через крестец. Травма спинного мозга может нарушить нашу сигнальную цепочку от головного мозга и лишить нас возможности ходить, даже если эти специфические поясничные нейроны все еще не повреждены. «Поскольку эти «активированные» нейроны не могут получать команды, они фактически перестают работать, что может привести к необратимому параличу ног», — говорится в исследовании.

Первые шаги к успеху

Первая работа ученых показала, что паралич можно вылечить с помощью электростимуляции. Но не понятно как. Исходя из этого, нейробиолог Клаудия Кейт из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне и ее команда протестировали технологию с использованием эпидуральной электростимуляции.

Спинной мозг пациента стимулируется хирургически имплантированным нейротрансмиттером. Четыре-пять раз в неделю они также проходили реабилитацию с помощью робота, который помогал им двигаться в разных направлениях. Все добровольцы могли ходить с помощью ходунков.

Ученых удивило снижение активности нейронов поясничного отдела спинного мозга при ходьбе у здоровых пациентов.

Эксперимент на мышах

Позже специалисты смоделировали этот процесс на мышах. На этот раз они также использовали комбинацию секвенирования РНК и пространственной транскриптомики. Используя этот метод, ученые могут измерять и картировать активность генов в определенных тканях, чтобы понять, за что отвечают разные клетки.

Популяция ранее неизвестных нейронов, которые могут стать активными при обнаружении поражения.

Нужный результат

«Эта ткань, состоящая из клеток, называемых нейронами SC Wsk2::Hoka10, по-видимому, не требуется для ходьбы у здоровых животных, но, по-видимому, важна для восстановления после травмы спинного мозга, поскольку ее разрушение препятствует восстановлению у мышей». Авторы исследования объясняют, что нейроны Vsk2::Hoka10 имеют уникальное положение для преобразования информации из ствола мозга в исполнительные команды, которые затем передаются на ходячие нейроны.

Рекрутирование нейронов SC Vsk2::Hoka10, по-видимому, является предпосылкой для возвращения к парализованной походке.

Напомним, ученые обнаружили древнейшее послание в мире: эксперты сказали, что оно означает.