Технологии

Ученые обнаружили древнейшее послание в мире: эксперты сказали, что оно означает

Ирина

Лахиш — ханаанский город-государство. Он был вторым в Иудейском царстве. Именно там было обнаружено послание несколько лет назад. Ученые считают, что в нем содержится старейшее известное предложение, написанное древним алфавитом.

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Об этой информации сообщили в Daily Mail, передает «УРА-Информ».

Что же там написано?

По словам исследователя, надпись на предмете роскоши гласит: «Пусть этот гребень выведет вшей из ваших волос и бороды». Это неопровержимое доказательство того, что даже самые богатые люди за время своего существования страдали от различных проблем, которые сегодня лечат спреями, современными лекарствами и ядами.

Хотя расческа была обнаружена в 2017, гравюры привлекли внимание только в прошлом году. Находка имела размеры 3,5 см х 2,5 см, анализ подтвердил, что на гербе имеется ханаанская надпись. Это письмо было изобретено около 3800 лет назад. Точный возраст определить невозможно — радиоуглеродное датирование бессмысленно. Ученые датируют его 1700 годом до нашей эры.

Особенности предмета

Гребень уже негоден для использования. Но останки показывают, что когда-то он у него было 6 зубцов. Еще так же есть 14 узких зубов – они выводили вшей и блох. Это подтверждено микроскопическим исследованием – обнаружена наружная оболочка толщиной 0,5 мм.

В древности гребешки изготавливали из самых разных материалов. Обычно используются слоновая кость, кость и дерево. Самым дорогим было сделать гребень из слоновой кости. Так что речь шла в основном о роскошных вещах. В то время в Ханаане не было слонов.

Немного из истории

Первая письменность появилась в Египте и Месопотамии. Произошло это примерно в 3200 году до нашей эры. Кроме того, в системах не было алфавитов, но они были разделены на сотни символов, представляющих слова или слоги. На освоение ушли годы. Самый старый алфавит был написан в 1800 году до нашей эры. созданный.

Кристофер Роллстон, профессор северо-западных семитских языков в Университете Джорджа Вашингтона в США, отметил, что эти люди знали египетскую письменность. Ранняя система, известная как Занаан, использовалась сотни лет. Его объединили финикийцы из древнего Ливана. Затем он стал основой древнегреческого, латинского и большинства современных европейских языков.

Напомним, ученые сказали, что скрывается под землей Венеры: необычный вывод.

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