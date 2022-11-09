Ученые сказали, что скрывается под землей Венеры: необычный вывод

Геолог Ричард Гейл из лондонского Королевского университета Холлоуэя считает, что на Венере могла быть жизнь. Если это так, он считает, что микрофоссилии (небольшие окаменелости живых микроорганизмов) все еще можно найти в древних породах Венеры.

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Об этой информации сообщил Forbes, передает «УРА-Информ».

Гейл говорит, что микробная жизнь на Венере гораздо более вероятна, чем жизнь на Марсе в далеком прошлом. И это при том, что температура Венеры сейчас 450 градусов по Цельсию, а давление в 92 раза выше, чем у Земли.

Микроорганизмы под слоем?

Ученый считает, что найти органический материал в мелких окаменелостях на Венере абсолютно невозможно, но этот органический материал со временем превратился в силикаты, выдерживающие температуру до 1000 градусов по Цельсию. Однако сейчас многие астробиологи считают, что такие микроокаменелости не могли пережить миллиарды лет в экстремальных условиях Венеры.

«Но я думаю, что микрофоссилии находятся прямо там, в высоких мозаиках Венеры», — говорит Гейл.

Где их найти?

По словам Гейла, окаменелости микроорганизмов, развившихся в воде, можно найти в горных породах возрастом 3,5 миллиарда лет. Хотя ученые не уверены, были ли на Венере моря или океаны, они считают, что там зародилась жизнь.

«Я думаю, что если бы на Венере были океаны, эта планета была бы похожа на Землю в течение нескольких миллиардов лет. Например, 3,5 миллиарда лет назад на нашей планете появились микроорганизмы, которые могли там жить», — говорит Гейл.

Что нужно для дальнейшего исследования

По мнению ученого, необходимо создать специальный космический корабль, который сможет свободно перемещаться в атмосфере Венеры и низко летать по орбите над ее поверхностью. Этот аппарат мог делать снимки поверхности с высоты в несколько метров и, если находил что-то интересное, спускался на «землю». В этой области устройство может брать пробы прямо на месте и проводить дальнейшие анализы.

Однако Гейл признает, что при создании такой машины еще предстоит преодолеть технические трудности. Уже известно, что ни один искусственный объект не может «жить» на Венере больше пары часов. Но новые технологии и использование более прочных материалов могут помочь решить эти проблемы. По мнению ученого, необходимо также создание совершенно новых камер наблюдения. Гейл уверена, что это станет возможным в ближайшем будущем.

Напомним, ученые сказали, чем опасна всего одна трещина на тефлоновой сковороде: детали исследования.