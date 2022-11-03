Неандертальцы могли вымереть из-за неожиданной причины: ученые пришли к выводу

Ученые считают, что неандертальцы вымерли не в результате борьбы и конкуренции с разумными людьми (Homo sapiens), как предполагалось ранее, а скорее из-за скрещивания с ними.

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Об этой информации сообщили в Independet, передает «УРА-Информ».

На сегодняшний день ученые расшифровали только 32 генома неандертальца. Такая выборка невелика, более подробные выводы требуют дальнейших исследований.

Комментарий исследователя

Профессор Крис Стрингер, директор по исследованиям в Музее эволюции человека и соавтор статьи, отметил, что в научном сообществе мало споров о смешении двух видов.

«Мы подозреваем, что это могло привести к вымиранию неандертальцев — если бы они регулярно скрещивались с Homo sapiens, это могло бы сократить их популяцию до грани исчезновения», — сказал он.

Где и когда люди познакомились с неандертальцами?

Около 2% людей, живущих сегодня за пределами Африки, несут гены неандертальцев. Это связано с тем, где жили неандертальцы. Около 600 тысяч лет назад на Африканском континенте жили разумные люди, а на территории современной Европы и Азии (юг Сибири) жили неандертальцы.

На протяжении сотен тысяч лет они сосуществовали, не пересекаясь. Около 250 000 лет назад Homo sapiens начал покидать Африку. Согласно генетическим данным, именно в это время они познакомились с неандертальцами.

«Не знаем точно, как выглядели неандертальцы и как они вели себя, мы можем только предположить, что Homo sapiens думали, что знают родственников», — сказал профессор Стингер.

Специфика скрещивания видов

По мере того как неандертальцы все больше и больше скрещивались с Homo sapiens, они скрещивались все меньше и меньше. Поскольку группы неандертальцев были уже малочисленны и климатически рассредоточены (тогда климатические условия в Европе и Азии были намного хуже, чем сегодня), гибридизация этого вида в итоге привела к их вымиранию.

«Мы не знаем, является ли этот, казалось бы, однонаправленный поток генов результатом скрещивания, которое пошло в противоположном направлении, но не удалось, или же образец генов неандертальцев, который у нас есть, нерепрезентативен… Если бы было расшифровано больше геномов неандертальцев». Мы можем проверить, соответствует ли ядерная ДНК человека разумного ДНК неандертальца, и тогда мы увидим, насколько реалистична наша идея», — сказал Стрингер.

Ученым необходимо ответить на аналогичные вопросы о другом виде гоминидов, денисовцах, чтобы получить полную картину того, как наш вид взаимодействует с нашими ближайшими родственниками.

Напомним, ученые восстановили внешность «вампира» по геному: эксперты показали, как он выглядел.