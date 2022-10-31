Плодовые мушки по-особому видят наш мир: ученые рассказали, каково смотреть глазами насекомого

Плодовые мушки или как их называют дрозофилы, сильно отличаются от людей во многих отношениях. Одним из самых больших отличий является строение верхней части тела. Они не могут перевести взгляд на другую сторону головы.

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Об этой информации сообщили в New Atlas, передает «УРА-Информ».

Исследователи использовали флуоресцентную молекулу, которая связывается с мышечными волокнами. Она помогла обнаружить, что у плодовых мушек есть две мышцы. Они прикреплены к каждой сетчатке отдельно. Это позволяет сетчатке двигаться вперед и назад, вверх и вниз.

Необычное строение

Специалисты обнаружили, что движения глаз не просто помогают им выполнять определенные действия. Хотя мухи видели неподвижные сцены, их сетчатка также совершала небольшие движения, похожие на движения микроскопа.

Они также замечают особенности сетчатки, которые люди не видят. Когда мух держали на устройстве, похожем на беговую дорожку, с небольшими прорезями в протекторе, их сетчатки мерцали, когда они проходили через прорези. Когда тот же тест был проведен на мухах, сетчатка которых двигалась медленнее, насекомым было труднее пройти через щели.

Это говорит о том, что плодовые мушки могут использовать эту функцию для оценки расстояния между приближающимися промежутками.

Вывод

Ученые считают, что данные, полученные в результате эксперимента, помогут не только лучше понять насекомых, но и лучше понять когнитивные расстройства человека, такие как аутизм и шизофрения.

Следует отметить, что плодовые мушки — не первые животные, использующие стратегию локомоции сетчатки. Подобный принцип действия имеют и пауки.

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