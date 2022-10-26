Ученые обнаружили на глубине 500 метров новую экосистему: специалисты раскрыли детали

В рамках миссии Nekton Maldives акванавты совершили экспедицию вглубь морских гор архипелага, где обнаружили экосистему неизвестного типа. Эксперты решили дать более детальный комментарий об увиденном.
Данная информация представлена ресурсом Science Alert, передает «УРА-Информ».
Последнее погружение принесло акванавтам неожиданное открытие, когда они обнаружили уникальную новую систему вокруг глубокой горы Сато Раха. Он образовался около 60 миллионов лет назад и основан на движении микронектона — мелких организмов длиной 2-20 см, плавающих между поверхностью моря и водой на глубине около 1 км.
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Необычное открытие
Эта экосистема считается уникальной, поскольку микронектон стал своеобразным заложником местного рельефа и не может опускаться ниже 500 метров. Поэтому в этом «оазисе жизни» эти мелкие существа создают вертикальную волну миграции, привлекая внимание хищников.
Наука в замешательстве
Следует отметить, что вес всего микронейтрона на Земле обычно составляет около 10 миллиардов тонн, что в 45 раз превышает вес всего человечества. Несмотря на это, науке до сих пор очень мало известно об этих крошечных существах. Основная информация о них была собрана в 1960-х и 1970-х годах. В последние годы участники глубоководных экспедиций все чаще сообщают о встречах с этими уникальными маленькими существами.
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