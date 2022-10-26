Технологии

Ученые обнаружили на глубине 500 метров новую экосистему: специалисты раскрыли детали

Ирина

В рамках миссии Nekton Maldives акванавты совершили экспедицию вглубь морских гор архипелага, где обнаружили экосистему неизвестного типа. Эксперты решили дать более детальный комментарий об увиденном.

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Данная информация представлена ресурсом Science Alert, передает «УРА-Информ».

Последнее погружение принесло акванавтам неожиданное открытие, когда они обнаружили уникальную новую систему вокруг глубокой горы Сато Раха. Он образовался около 60 миллионов лет назад и основан на движении микронектона — мелких организмов длиной 2-20 см, плавающих между поверхностью моря и водой на глубине около 1 км.

Необычное открытие

Эта экосистема считается уникальной, поскольку микронектон стал своеобразным заложником местного рельефа и не может опускаться ниже 500 метров. Поэтому в этом «оазисе жизни» эти мелкие существа создают вертикальную волну миграции, привлекая внимание хищников.

Наука в замешательстве

Следует отметить, что вес всего микронейтрона на Земле обычно составляет около 10 миллиардов тонн, что в 45 раз превышает вес всего человечества. Несмотря на это, науке до сих пор очень мало известно об этих крошечных существах. Основная информация о них была собрана в 1960-х и 1970-х годах. В последние годы участники глубоководных экспедиций все чаще сообщают о встречах с этими уникальными маленькими существами.

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