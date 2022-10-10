Инопланетяне могут быть ближе к Земле, чем думали ранее: ученые пришли к новым выводам

Ученые нашли новые доказательства жизни на одном из спутников Сатурна. Океаны Энцелады могут содержать растворенный фосфор, необходимый для биологической жизни.

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Об этой информации сообщили в Xinhua, передает «УРА-Информ».

Международная группа ученых во главе с геохимиком Китайского университета Хао Чжиху считает, что покрытый льдом океан Энцелады может содержать растворенный фосфор, необходимый для биологической жизни. Кроме того, в океане обнаружены углерод, водород, азот, кислород и сера.

«Было обнаружено, что морская вода на планете очень соленая и бедная кислородом, похожая на газированную воду, которую люди пьют на Земле», — сообщают эксперты.

Но не все так просто

По словам ученых, наличие фосфора еще окончательно не доказано, но это предложение обеспечивает научную основу для будущих исследований потенциальной жизни на Энцеладе.

Нельзя забывать, что спутник Сатурна долгое время считался непригодным для жизни из-за отсутствия фосфора, основного компонента костей, клеточных мембран и ДНК.

Океан Энцелада – Что известно

Кассини обнаружил относительно высокие концентрации определенных молекул, соответствующих гидротермальной активности на дне земных океанов, особенно водорода, метана и углекислого газа. Такая модель соответствует либо деятельности живых организмов, либо химическим процессам, не происходящим на Земле.

В то же время астрономы из Дартмутского колледжа в США указали, что подледникового океана на Энцеладе на самом деле нет. Вместо этого ученые считают, что источником водяного пара являются очаги талой воды в ледяном щите.

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