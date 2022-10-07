Ученые призывают чаще гладить собак: эксперты раскрыли, какую пользу для здоровья это приносит

Необычное исследование продемонстрировало, что взаимодействие с четвероногими оказывает заметное влияние на наши лобные доли головного мозга. Притом данное влияние является весьма позитивным для организма человека.

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Об этой информации сообщил Science Alert, передает «УРА-Информ».

Не секрет, что общение с животными делает нас счастливее, спокойнее и умиротвореннее. Новое исследование показывает, что физическое взаимодействие с нашими четвероногими друзьями также влияет на активность нашего мозга.

В новом исследовании приняли участие 19 человек, три собаки и игрушечный лев по имени Лео. Стоит помнить, что в экспериментах не принимали участия владельцы животных, только те, кто их не знал.

Интересный эксперимент

Каждому из участников предстояло принять участие в 6 экспериментах. В половине из них были задействованы собаки разных пород (джек-рассел-терьер, 6 лет; золотистый ретривер и голдендудль, по 4 года), в другой половине — один плюшевый лев, внутри которого находилась грелка с водой, чтобы приблизить его температуру к температуре животных.

В каждом исследовании участников просили выполнить пять простых взаимодействий — нейтральное, взгляд, прикосновение, ласка и снова нейтральное. Во время этих мероприятий ученые использовали специальное устройство для наблюдения за активностью в 19 областях префронтальной коры.

Удивительные результаты

Проанализировав полученные данные, ученые обнаружили, что физический контакт с собаками повышает активность человеческого мозга в долях, отвечающих за социальные и эмоциональные взаимодействия. В то же время исследователи обнаружили, что взаимодействие с чучелом льва не имело такого эффекта.

Польза для здоровья

Удивительно, но чем больше вы взаимодействуете с животным, тем больше у него мозговой активности. Так продолжалось до тех пор, пока собака не исчезла. Ученые считают, что ласки собаки могут стимулировать процессы внимания и эмоционального возбуждения больше, чем мы думаем.

В предыдущих исследованиях ученые уже показали, что контакт с собаками может снизить уровень стресса, кровяное давление и даже частоту сердечных сокращений. Теперь мы знаем, что это также может влиять на наше эмоциональное состояние.

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