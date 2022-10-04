Технологии

Земля в будущем сильно изменится: ученые показали, какой будет карта мира

Ирина

Ученые из Исследовательской группы динамики Земли в Университете Кертина в Австралии смоделировали, как наша планета может выглядеть в отдаленном будущем. Моделирование показало, что гигантский суперконтинент, скорее всего, снова появится на Земле.

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Об этой информации сообщил сайт Geodynamics, передает «УРА-Информ».

Считается, что через несколько сотен миллионов лет на нашей планете появится суперконтинент Амазия. Свое название он получил потому, что считалось, что Тихий океан, соединяющий Америку и Азию, исчезнет.

Но не все согласны с этим предположением. Некоторые ученые считают, что Амасия могла образоваться в результате исчезновения Атлантического и Индийского океанов. Другие считают, что все океаны останутся там, где они есть.

Новое исследование

В новом исследовании ученые обнаружили, что толщина и прочность плит под океаном постепенно уменьшалась по мере того, как Земля охлаждалась в течение миллиардов лет. Это препятствует образованию нового суперконтинента за счет «запечатывания» относительно молодых океанов, таких как Атлантический и Тихий. Но это могло быть и «закрытие» Тихого океана.

Комментарий автора

«Тихий океан — это остаток супероцена Панталуса, который начал формироваться около 700 миллионов лет назад. Это древнейший океан на Земле, и во времена динозавров он начал уменьшаться. на несколько сантиметров в год. Теперь он простирается примерно на десять тысяч километров, и, по прогнозам, его закрытие займет от двух до 300 миллионов лет», — сказал профессор Чжэн-Сянь Ли, один из авторов статьи.

Напомним, ученые приблизились еще на один шаг к открытию бессмертия: подробности исследования.

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