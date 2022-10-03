Ученые приблизились еще на один шаг к открытию бессмертия: подробности исследования

Уже более на протяжении многих лет ученые пытаются найти «эликсир вечной жизни» или хотя бы способ продлить жизнь. Некоторые исследования проходят успешно, но главной проблемой остается найти метод, который не будет вызывать побочных эффектов и негативного воздействия на организм человека.

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Об этой информации сообщил SciTechDaily, передает «УРА-Информ».

Команда ученых во главе с профессорами Энавом Гроссом и Шмуэлем Бен-Сассоном с медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме , кажется, нашла решение этой проблемы. По мнению ученых, продолжительность жизни во всем мире уже увеличилась благодаря достижениям в области технологий и медицины, но главная задача по-прежнему заключается в том, чтобы продлить жизнь без ущерба для здоровья.

Особые молекулы

В ходе исследования ученые обнаружили группу молекул, которые позволяют клеткам восстанавливать поврежденные участки и поддерживать способность тканей выполнять основные функции.

По словам профессора Гроба, наши клетки приводятся в движение маленькими «электростанциями» — митохондриями. Они отвечают за производство энергии и способность клеток функционировать должным образом. Со временем эти маленькие «электростанции» изнашиваются и уже не могут нормально функционировать. Но наши клетки также имеют сложный механизм, который позволяет им устранять поврежденные митохондрии и заменять их новыми. Этот механизм со временем ослабевает, и клетки уже не могут эффективно наполнять митохондрии – в результате страдает и стареет весь организм.

Неожиданные выводы

Этот дегенеративный процесс лежит в основе различных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезни сердца и процесс старения в целом.

В своих исследованиях ученые создали инновационную комбинацию молекул, которая в будущем может стать основой для лечения болезней, ранее считавшихся неизлечимыми. Также его можно использовать в качестве профилактического средства для замедления развития возрастных заболеваний.

Напомним, ученые показали, как выглядели люди больше 30 000 лет назад: специалисты создали снимок.